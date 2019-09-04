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В Техасе 64-летнего заключённого казнили за убийства, совершённые в 2003 году. Билли Джек Кратсингер вломился в дом к 89-летней женщине и её 71-летней дочери и зарезал обеих. Он украл кредитную карту, угнал их машину, а спустя три дня после совершения преступления был задержан.

Мужчину казнили путём введения летальной инъекции, сообщает Fox News . В последнем слове он поблагодарил трёх своих друзей, которые наблюдали за казнью.

Кратсигнер стал 14-м заключённым, казнённым в Соединённых Штатах в 2019 году.

Ранее News.ru писал, что в Китае казнили таксиста за изнасилование и убийство девушки. Перед казнью мужчине позволили повидаться с родственниками.