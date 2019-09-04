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В Техасе 64-летнего заключённого казнили за убийства, совершённые в 2003 году. Билли Джек Кратсингер вломился в дом к 89-летней женщине и её 71-летней дочери и зарезал обеих. Он украл кредитную карту, угнал их машину, а спустя три дня после совершения преступления был задержан.
Мужчину казнили путём введения летальной инъекции, сообщает Fox News. В последнем слове он поблагодарил трёх своих друзей, которые наблюдали за казнью.