Аккаунт Трампа на YouTube временно заморожен

https://static.news.ru/photo/e79fbda2-5562-11eb-8283-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Вслед за блокировкой аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook оказалась временно заморожена и его учётная запись на видеохостинге YouTube. В течение ближайшей недели на канал Трампа нельзя загружать новые видео.

После тщательного рассмотрения и в свете опасений возможного возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и вынесли предупреждение из-за нарушения нашей политики о подстрекательстве к насилию. В результате, в соответствии с нашей давней системой предупреждений, на канал нельзя загружать новые видео или прямые трансляции в течение как минимум семи дней, — приводит текст заявления YouTube портал Axios.

Отмечается, что также пользователям теперь нельзя комментировать видеозаписи, которые уже есть на канале, так как существует риск новых провокаций и эскалации насилия. При этом до запрета в течение последних суток на канале президента появилось несколько роликов, которые были посвящены его визиту в Техас.

Ранее NEWS.ru писал, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Тем временем палата представителей США одобрила резолюцию об отстранении Трампа, хотя до конца его срока остаётся всего восемь дней. Если вице-президент Майк Пенс откажется её принять, орган запустит процедуру импичмента. Как отмечают эксперты, процесс вряд ли завершится до инаугурации избранного президента страны Джо Байдена, которая состоится 20 января. Но законодатели могут довести дело против Трампа до конца, в результате чего ему будет пожизненно запрещено занимать государственные должности. Это поставит крест на его планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году.