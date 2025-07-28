Агенты в штатском ворвались в самолет и арестовали второго пилота В США второго пилота арестовали на борту самолета за хранение порнографии

Агенты в штатском ворвались на борт самолета сразу после приземления и арестовали второго пилота, сообщает Daily Mail. Его подозревают в хранении детской порнографии.

По словам очевидцев, около десяти человек с жетонами и жилетами правоохранительных органов поднялись на борт после приземления и направились прямиком в кабину. Через минуту они вывели оттуда мужчину в наручниках.

Позже в самолет вернулась еще одна группа агентов и забрала личные вещи задержанного. Имя пилота пока не раскрывается. Причины ареста изначально держались в тайне, однако местные СМИ выяснили, что задержание связано с расследованием Министерства внутренней безопасности. Второго пилота подозревают в причастности к хранению и распространению материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Оставшийся в кабине пилот признался, что не был в курсе происходящего. Перепуганные пассажиры жалуются на то, что экипаж не дал никаких объяснений.

Ранее в Индии арестовали 40-летнего учителя, подозреваемого в домогательствах к пятерым школьницам. Первая жалоба поступила после того, как 13-летняя ученица отказалась ходить в школу, и мать обратилась к директору. Вскоре еще четыре девочки пожаловались на педагога, после чего преступника задержали.