Сорокалетний учитель надругался над пятью школьницами

Индийские правоохранители арестовали учителя из Кендрапары по подозрению в домогательстве по отношению к пяти несовершеннолетним школьницам, сообщает издание The Indian Express. О надругательствах стало известно, когда одна из учениц отказалась посещать образовательное заведение.

Школьницу допросили, и оказалась, что ее домогался 40-летний учитель естественных наук. Мать 13-летней девочки обратилась к директору учреждения. В ходе расследования аналогичные жалобы поступили еще от четырех несовершеннолетних учениц. Руководство школы обратилось в полицию, учителя арестовали, сейчас правоохранители проводят расследование.

Ранее в Новом Орлеане задержали учителя за сексуальную эксплуатацию подростков. Уголовное дело возбудили после обращения матери 16-летнего подростка в полицию. Женщина обнаружила в телефоне сына сообщения от взрослого мужчины с непристойным содержанием. Сам юноша рассказал, что учитель старшей школы пригласил его к себе домой. По данным следствия, позже педагог начал платить подростку за сексуальные услуги.