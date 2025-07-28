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28 июля 2025 в 12:04

Сорокалетний учитель надругался над пятью школьницами

The Indian Express: учителя арестовали за домогательства к пяти школьницам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Индийские правоохранители арестовали учителя из Кендрапары по подозрению в домогательстве по отношению к пяти несовершеннолетним школьницам, сообщает издание The Indian Express. О надругательствах стало известно, когда одна из учениц отказалась посещать образовательное заведение.

Школьницу допросили, и оказалась, что ее домогался 40-летний учитель естественных наук. Мать 13-летней девочки обратилась к директору учреждения. В ходе расследования аналогичные жалобы поступили еще от четырех несовершеннолетних учениц. Руководство школы обратилось в полицию, учителя арестовали, сейчас правоохранители проводят расследование.

Ранее в Новом Орлеане задержали учителя за сексуальную эксплуатацию подростков. Уголовное дело возбудили после обращения матери 16-летнего подростка в полицию. Женщина обнаружила в телефоне сына сообщения от взрослого мужчины с непристойным содержанием. Сам юноша рассказал, что учитель старшей школы пригласил его к себе домой. По данным следствия, позже педагог начал платить подростку за сексуальные услуги.

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