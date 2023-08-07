Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке

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Напряженность в Нигере может стать причиной масштабного военного конфликта в Африке, написал у себя в Twitter (X) бывший руководитель военных сил НАТО в Европе, экс-адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. По его словам, дальнейшие события были бы труднопредсказуемы.

Приведет ли ситуация в Нигере к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием, — заявил Ставридис.

Повстанцы в Нигере предупредили о возможности внешнего военного вторжения. При этом они ввели ограничения на использование воздушного пространства страны.

Ранее стало известно, что свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров госпереворота Салифу Моди встретился в Мали с представителем «оркестра», который рассматривает запрос.

Позднее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут разместиться в Нигере на фоне государственного переворота в стране. Соответствующее решение приняло командование «оркестра». «Музыканты» прибудут в столицу африканского государства — Ниамей и его окрестности. Это необходимо из-за ситуации с безопасностью и внешних угроз, говорится в сообщении.