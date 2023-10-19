«500 евреев арестованы»: в Jewish Voice рассказали о протесте в Вашингтоне Jewish Voice: в акции в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир») заявила в соцсети X (Twitter), что в антивоенном протесте в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, полиция арестовала 500 из них.

Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев, — отмечается в публикации.

Местный канал FOX со ссылкой на полицию сообщил, что силовики задержали около 300 человек. Ранее стало известно, что в ходе протеста у здания Конгресса США в Вашингтоне в поддержку прекращения огня в секторе Газа полиция задержала порядка ста человек. Часть задержанных увезли на трех полицейских автобусах, кто-то ожидал своей очереди. Наручники надели даже на активиста на инвалидной коляске.

Манифестанты, среди которых были члены организации Jewish voice for peace, ворвались в одно из зданий Капитолия. Полиция задержала зашедших в помещения Конгресса людей. Затем правоохранители вытеснили протестующих из офиса палаты представителей. Акция продолжилась на улице, от входа на территорию Капитолия протестующих отделяла полиция. На протест американцы вышли с плакатами «Остановите геноцид в Газе!»