14-летний получил работу в SpaceX Маска: кто он, как ему это удалось Кайран Квази будет разрабатывать ПО для Starlink

Фото: Соцсети

Программное обеспечение для системы спутникового интернета Starlink будет разрабатывать 14-летний подросток. Компания Илона Маска SpaceX взяла на работу вундеркинда Кайрана Квази, который только что окончил инженерную школу Университета Санта-Клары в Калифорнии. NEWS.ru выяснил подробности успеха вундеркинда.

Как подросток попал в SpaceX

«SpaceX нанимает лучших, самых ярких и умных инженеров в мире, даже 14-летнего подростка по имени Кайран Квази, который начнет свою новую работу в команде SpaceX Starlink 31 июля. Поздравляю, Кайран, и добро пожаловать в команду SpaceX», — сообщил в Twitter один из инвесторов компании Маска.

По словам самого Кайрана, он выдержал десять раундов собеседований с сотрудниками компании Илона Маска, прежде чем получить работу.

«Следующая остановка... SpaceX!!! — написал Квази в соцсетях. — Я принят должность инженера-программиста в одной из самых крутых компаний на планете! Спасибо всем, что продолжаете следить за моим безумным путешествием!»

В апреле Кайран объявил, что начинает поиски «основной работы». Он откликнулся на 98 вакансий. В итоге приглашение на собеседование прислали только три компании. «Отказы приходили буквально через несколько часов после того, как рекрутеры видели меня на интервью в Zoom, поэтому я даже не встречался с менеджерами по найму в этих 95 компаниях», — пожаловался Кайран в интервью USA Today.

По его словам, три предложения поступили от компаний, в которых «ценности лидерства соответствовали процессу привлечения талантов». В итоге для работы он выбрал SpaceX, потому что «компания не рассматривала в качестве показателя зрелости его возраст».

Фото: Соцсети Кайран Квази разослал резюме в 98 компаний, лишь три из них позвали подростка на собеседование. Среди них оказалась SpaceX

Что известно о вундеркинде Кайране Квази

Мальчик-вундеркинд родился в 2009 году в семье выходцев из Бангладеш Мустахида и Джулии Квази, которые живут в городке Плезантон в районе залива Сан-Франциско. Отец Кайрана — инженер-химик родом из Маникганджа в Бангладеш, мать — топ-менеджер одной из компаний на Уолл-стрит.

По воспоминаниям Джулии Квази, в два года Кайран начал говорить полными предложениями. К этому времени врачи и психологи уже оценивали его интеллектуальное и эмоциональное развитие как «запредельное».

В детстве он посещал специальную начальную школу, программа которой была рассчитана на людей с высоким индексом интеллектуального развития (IQ). После того как мальчик окончил третий класс, семейный врач и школьные учителя, признавая его опережающее развитие, посоветовали Квази пропустить оставшиеся классы и сразу поступить в колледж.

«Моя душа медленно умирала в начальной школе, — пошутил подросток в интервью USA Today. — Хотя я с трудом окончил третий класс».

Как Кайран попал в университет

В возрасте девяти лет он поступил в колледж Лас-Позитас в городке Ливермор, где находится знаменитая Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса — там разрабатывается американское ядерное оружие.

Кайран обучался двойной специальности по математике и химии. Там он быстро стал одним из репетиторов программы STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics ) и был отмечен как «один из самых востребованных членов преподавательского состава».

В 2019 году, когда мальчику исполнилось 10, его приняли в качестве стажера в лабораторию исследований интеллектуальных систем в Intel. В 2020 году Квази перевелся из Лас-Позитас в Университет Санта-Клары, где стал изучать информатику и инженерное дело. В прошлом году он прошел стажировку в компании Blackbird.AI, работающей в сфере кибербезопасности.

Фото: Соцсети Кайран — парень с чувством юмора

Будут ли проблемы у работодателя

В субботу, 17 июня, Кайран Квази получил диплом бакалавра в области компьютерных наук и инженерии и в возрасте 14 лет стал самым молодым выпускником в истории учебного заведения, основанного в 1851 году.

Теперь Квази собирается вместе с мамой переехать в город Редмонд в штате Вашингтон, где располагается одно из подразделений SpaceX. В соответствии с трудовым законодательством SpaceX не потребуется специального разрешения для найма подростка, поскольку он соответствует минимальному возрасту.

Как отреагировали на успех Кайрана

«Мы в восторге от того, что он оказался в SpaceX, — признает мать Кайрана. — Мы знаем, что их планка найма очень высока». Семья не была уверена, что подростку по силам получить работу у Маска. «В очередной раз он доказал, что мы ошибались», — объяснила мать вундеркинда.

В соцсетях молодой человек столкнулся с хейтом. Когда СМИ сообщили, что Кайран стал самым молодым сотрудником космической компании Илона Маска, многие пользователи интернета стали злословить по этому поводу.

«Я не могу поверить, что так много людей хотели бы, чтобы я только сейчас окончил среднюю школу, — признался Кайран. — Мне кажется, это жестоко — воспринимать мои интеллектуальные и эмоциональные потребности исходя из моего возраста и требовать, чтобы я оставался в ловушке той среды, где единственным критерием является возраст».

Фото: Соцсети Кайран Квази будет разрабатывать программное обеспечение для системы спутникового интернета Starlink

Как в США выявляют будущих гениев

Согласно проводимому в США долговременному исследованию SMPY (Study of Mathematically Precocious Youth), вундеркинды, которые входили в верхний 1% по математическому тесту SAT — стандартизованному тесту для приема в американские вузы, как правило, становятся выдающимися учеными, руководителями крупнейших корпораций, политиками и миллиардерами.

Среди тех, кто вошел в 1% лучших американских детей по тесту SAT, были выдающиеся математики Таренсо Тао и Ленхард Нг, основатели технологических гигантов Google и Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) Сергей Брин и Марк Цукерберг, певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта). Все они были участниками программы исследования исключительных талантов Университета Джонса Хопкинса.

Согласно SMPY, одаренные дети могут оказаться в невыгодном положении в системе образования, которая ориентируется на школьников среднего уровня. Исследователи пришли к выводу, что лучших результатов добиваются вундеркинды, которых переводят сразу через два класса или дают досрочный доступ к университетским учебным материалам.

Так, у одаренных детей, которых перевели через два класса (например, из восьмого сразу в десятый), на 60% больше вероятность получить докторскую степень или патент, чем у тех, кто двигался в школе поступательно, переходя из класса в класс вместе с остальными.

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