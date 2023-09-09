Захарова пришла на открытие сезона в Театре на Малой Ордынке: фото актеров Прошел сбор труппы

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке

Елена Захарова на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке

На этой неделе в Театре на Малой Ордынке состоялся сбор труппы. Художественный руководитель театра Евгений Герасимов заявил, что в 31-м сезоне планируется две премьеры спектаклей.

«Этот год станет по-настоящему прорывным и насыщенным событиями», — отметил Евгений Владимирович.

В конце октября на сцене театра покажут постановку по научно-фантастическому роману Александра Беляева «Человек-амфибия». В мюзикле Глеба Черепанова зритель увидит романтическую драму о трогательной и наивной истории любви. В спектакле задействованы актеры Юлий Ким, Андрей Семенов и Сергей Плотов. Главные роли исполнят Янина Студилина, Андрей Миронов-Удалов и Иван Стебунов.

Первая зимняя премьера состоится в декабре. В постановке по пьесе Александра Островского «Волки и овцы» будут играть Анна Большова, Иван Стебунов, Евгений Герасимов, Янина Студилина и Евгений Герчаков.

«Мы с нетерпением ждем реализации всех задуманных планов. И пусть этот сезон принесет еще больше открытий и теплых встреч со зрителем», — добавил художественный руководитель, народный артист России Евгений Герасимов.

Кто был на открытии сезона в Театре на Малой Ордынке — смотрите в фотогалерее.