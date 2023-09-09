На этой неделе в Театре на Малой Ордынке состоялся сбор труппы. Художественный руководитель театра Евгений Герасимов заявил, что в 31-м сезоне планируется две премьеры спектаклей.
«Этот год станет по-настоящему прорывным и насыщенным событиями», — отметил Евгений Владимирович.
В конце октября на сцене театра покажут постановку по научно-фантастическому роману Александра Беляева «Человек-амфибия». В мюзикле Глеба Черепанова зритель увидит романтическую драму о трогательной и наивной истории любви. В спектакле задействованы актеры Юлий Ким, Андрей Семенов и Сергей Плотов. Главные роли исполнят Янина Студилина, Андрей Миронов-Удалов и Иван Стебунов.
Первая зимняя премьера состоится в декабре. В постановке по пьесе Александра Островского «Волки и овцы» будут играть Анна Большова, Иван Стебунов, Евгений Герасимов, Янина Студилина и Евгений Герчаков.
«Мы с нетерпением ждем реализации всех задуманных планов. И пусть этот сезон принесет еще больше открытий и теплых встреч со зрителем», — добавил художественный руководитель, народный артист России Евгений Герасимов.
Кто был на открытии сезона в Театре на Малой Ордынке — смотрите в фотогалерее.
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Максим Щёголев, Янина Студилина, Евгений Герасимов, Глеб Черепанов, Андрей Миронов-Удалов на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Максим Щёголев, Андрей Миронов-Удалов, Евгений Герасимов ( с лева на права) на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Максим Щёголев на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Глеб Черепанов на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Андрей Миронов-Удалов, Евгений Герасимов, Янина Студилина ( с лева на права) на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Максим Щёголев, Янина Студилина, Евгений Герасимов, Глеб Черепанов, Андрей Миронов-Удалов на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Евгений Герасимов на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Глеб Черепанов, Елена Захарова, Антон Непомнящий на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Глеб Черепанов на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Владимир Лёвкин на традиционном сборе труппы в Театре на Малой Ордынке