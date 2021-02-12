У актрисы Студилиной появились травмы на шоу «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/9cc5683e-6d42-11eb-99fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У Янины Студилиной появились травмы во время участия в шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1».

После верхней поддержки второго эфира у меня практически не разгибалась поясница и всё тело было в синяках от рук Дениса. Но, с другой стороны, это всё издержки профессии. Хочется удивить зрителя, поразить, — сказала Студилина порталу WomanHit.

Актриса отметила, что сложная поддержка, во время которой партнёр Денис Тагинцев держит её на одной руке, не получилась во время эфира, тогда как всё удавалось на репетициях. Однако пара повторила элемент, и он получился.

Ранее актриса Екатерина Гусева призналась, что оказалась не вполне довольна своей фигурой, которой завидуют многие. Во время самоизоляции, призналась она, появилась нехарактерная для неё полнота. Поэтому артистка согласилась на участие в «Танцах со звёздами», писал NEWS.ru.