Высоцкая сменила партнера: кадры «Супружеской жизни» в театре Моссовета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая в роли Марины и актер Алексей Розин в роли Ивана в сцене из спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка» в постановке режиссера, народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского в театре им. Моссовета

На сцене театра имени Моссовета в Москве состоялась премьера спектакля Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка» по пьесе Ингмара Бергмана. Показ прошел за несколько дней до столетия театра. Главную роль в постановке исполняет заслуженная артистка России Юлия Высоцкая.

«Супружеская жизнь. Перестройка» поставлена по мотивам «Сцен из супружеской жизни» Кончаловского. В театре Моссовета спектакль представлен с новым актерским составом. Партнером Высоцкой на сцене стал Алексей Розин, известный по роли в фильме «Нелюбовь».

«Перестройка» рассказывает о 20 годах совместной жизни семейной пары в России в 1990-х. На сцене появляется только два героя, а в центре внимания оказываются их взаимоотношения, которые со временем изменились.

Премьеру спектакля посетили Евгений Марчелли, Елена Летучая, Пелагея, Ксения Соловьева, Мария Шумакова, Янина Студилина, Евгений Герасимов, Антон и Елена Пинские, Мария Федорова, Анна Банщикова, Ксения Китаева, Мария Лобанова и другие.