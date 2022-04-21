Кончаловский дал новую роль Высоцкой: фото спектакля «Укрощение строптивой»

Театр на Таганке выпустил на Новой сцене спектакль «Дон Кихот» по пьесе Алексея Житковского. В ролях Дон Кихота и Санчо Пансы — актёры Василий Уриевский и Павел Комаров. Также в постановке сыграли Мария Добржинская, Юлия Стожарова, Игорь Ларин, Алексей Финаев-Николотов, Елена Оболенская и другие артисты. Премьеру (22 и 23 апреля) приурочили к дню рождения Театра на Таганке.

Театр на Таганке выпустил на Новой сцене спектакль «Дон Кихот» по пьесе Алексея Житковского. В ролях Дон Кихота и Санчо Пансы — актёры Василий Уриевский и Павел Комаров. Также в...