Кончаловский дал новую роль Высоцкой: фото спектакля «Укрощение строптивой»

22 и 24 апреля в Театре им. Моссовета пройдут премьерные показы нового спектакля режиссёра Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой. Актриса исполнит главную роль младшей дочери Баптисты Бьянки.
Спектакль «Укрощение строптивой» — первая часть шекспировской трилогии Андрея Кончаловского в Театре им. Моссовета. Дворянина Баптисту сыграют (в разных составах) народные артисты РФ Александр Филиппенко и Игорь Ясулович.
Новая постановка Кончаловского — оригинальный международный проект, идея которого заключается в том, чтобы погрузить зрителя в многожанровый мир Уильяма Шекспира. В апреле 2022 года состоится премьера спектакля «Укрощение строптивой» (комедия), на следующий театральный сезон запланирована премьера спектакля «Макбет» (трагедия), в дальнейшем в трилогию должен войти спектакль «Буря» (фэнтези).
Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, — это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь, — считает Андрей Кончаловский.
Фото спектакля «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой — в галерее NEWS.ru.
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ваня Пищулин в роли Люченцио и Ксения Комарова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ваня Пищулин в роли Люченцио и Ксения Комарова в роли Бьянки
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Прокошин в роли Бьонделло
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Алексей Гришин в роли Гортензио и Антон Аносов (слева направо) в роли Транио
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Высоцкая
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ваня Пищулин в роли Люченцио Александр Филиппенко в роли Баптиста
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля Укрощение строптивой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Горюшин в роли Винченцио
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля Укрощение строптивой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля Укрощение строптивой
Сергей Булкин/NEWS.ru