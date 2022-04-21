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Кончаловский дал новую роль Высоцкой: фото спектакля «Укрощение строптивой»
Театр

Кончаловский дал новую роль Высоцкой: фото спектакля «Укрощение строптивой»

10:15, 22 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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22 и 24 апреля в Театре им. Моссовета пройдут премьерные показы нового спектакля режиссёра Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой. Актриса исполнит главную роль младшей дочери Баптисты Бьянки.

Спектакль «Укрощение строптивой» — первая часть шекспировской трилогии Андрея Кончаловского в Театре им. Моссовета. Дворянина Баптисту сыграют (в разных составах) народные артисты РФ Александр Филиппенко и Игорь Ясулович.

Новая постановка Кончаловского — оригинальный международный проект, идея которого заключается в том, чтобы погрузить зрителя в многожанровый мир Уильяма Шекспира. В апреле 2022 года состоится премьера спектакля «Укрощение строптивой» (комедия), на следующий театральный сезон запланирована премьера спектакля «Макбет» (трагедия), в дальнейшем в трилогию должен войти спектакль «Буря» (фэнтези).

Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, — это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь, — считает Андрей Кончаловский.

Фото спектакля «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой — в галерее NEWS.ru.

Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Ваня Пищулин в роли Люченцио и Ксения Комарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Ваня Пищулин в роли Люченцио и Ксения Комарова в роли Бьянки

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Прокошин в роли Бьонделло

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Алексей Гришин в роли Гортензио и Антон Аносов (слева направо) в роли Транио

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Высоцкая

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Ваня Пищулин в роли Люченцио Александр Филиппенко в роли Баптиста

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля Укрощение строптивой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Горюшин в роли Винченцио

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля Укрощение строптивой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля Укрощение строптивой

Сергей Булкин/NEWS.ru

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