«Волчек обожала Машкова»: актер Стебунов о новом директоре «Современника» Актер Стебунов: Галина Волчек обожала Владимира Машкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Стебунов

Актер театра «Современник» Иван Стебунов рассказал NEWS.ru, что с большим воодушевлением воспринял новость о назначении директором театра художественного руководителя «Табакерки» Владимира Машкова. Он припомнил, что актриса и режиссер Галина Волчек его буквально обожала.

У Галина Борисовны было обожание к Владимир Львовичу, уважение к нему как к режиссеру и как к актеру. Я уверен, ей бы сейчас стало намного легче на сердце. Она была бы по-своему рада этому событию, — заявил артист.

По мнению Стебунова, для «Современника» сейчас начинается интересный, важный и творчески очень правильный этап. Ведь театр Табакова, которым руководит Машков, является одним из самых преуспевающих и радующих зрителей яркими премьерами.

Актер ответил на вопрос, не боится ли он, что оба театра будут похожи. По его словам, это технический вопрос, который никого кроме актеров не должен интересовать. Главное, по его мнению, яркие премьеры, а кулуарные разговоры мало кому интересны.

Иван Стебунов отметил, что не опасается повторения в «Современнике» чисток, как в «Табакерке». По его словам, это живой процесс и за себя он не боится.

За четыре года театр прошел много событий и наконец-то выходит на нормальную прямую дорогу. Все, что было до этого — это состояние потрясения и стресса, можно было сказать, что в театре неладно. Но сейчас появилась какая-то понятная генеральная линия, — подчеркнул Стебунов.

Ранее стало известно, что актера Владимира Машкова назначили новым директором «Современника». Весной 2018 года он занял пост худрука «Табакерки». Машков сменил на этой должности основателя театра, Олега Табакова, который скончался незадолго до этого. Новый худрук провел ряд реформ в коллективе, обновил репертуар, нашел средства на ремонт зданий.