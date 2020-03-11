Актриса и народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована для дальнейшего восстановления. В октябре 2019 года она перенесла микроинсульт.
После длительного лечения Талызина так и не смогла полностью оправиться. Сейчас ей предстоит снова пройти очередной курс реабилитации,
Артистка известна по своим ролям в таких фильмах, «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Афоня» и «Зигзаг удачи».
В октябре после перенесённого инсульта состояние Валентины Талызиной оценивалось как средне тяжёлое, писал NEWS.ru.
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