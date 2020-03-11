https://static.news.ru/photo/3f5f7670-6380-11ea-8709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Актриса и народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована для дальнейшего восстановления. В октябре 2019 года она перенесла микроинсульт.

После длительного лечения Талызина так и не смогла полностью оправиться. Сейчас ей предстоит снова пройти очередной курс реабилитации, сообщает Telegram-канал «112».

Артистка известна по своим ролям в таких фильмах, «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Афоня» и «Зигзаг удачи».

В октябре после перенесённого инсульта состояние Валентины Талызиной оценивалось как средне тяжёлое, писал NEWS.ru.