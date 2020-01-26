https://static.news.ru/photo/a74e158e-4030-11ea-855e-fa163e074e61_660.jpg Исаак Штокбант Фото: rgisi/vk.com

Ушёл из жизни народный артист России, основатель современного петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант. Ему было 94 года. Об этом сообщает городской комитет по культуре на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, режиссёр скончался в ночь на 26 января. Представители комитета назвали его смерть невосполнимой утратой для Санкт-Петербурга и выразили соболезнования родным, близким и друзьям Штокбанта.

Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев, — говорится в сообщении.

Исаак Штокбант являлся участником Великой Отечественной войны. В 1983 году он основал театр «Буфф», в котором свой творческий путь начинали Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Елена Воробей и многие другие, передаёт ТАСС . Кроме того, режиссёр являлся профессором Российского государственного института сценических искусств.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса театра, народная артистка РСФСР Идея Макаревич ушла из жизни в возрасте 93 лет в Краснодаре.