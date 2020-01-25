https://static.news.ru/photo/bfc4452c-3f84-11ea-badf-fa163e074e61_660.jpg Идея Макаревич Фото: dram-teatr.ru

Актриса театра, народная артистка РСФСР Идея Макаревич ушла из жизни в возрасте 93 лет в Краснодаре.

Об этом сообщили в Краснодарском академическом театре имени М. Горького. Его руководство отметило, что смерть Макаревич — огромная утрата для всех, кто хоть раз видел её на сцене.

Это тяжёлая, невосполнимая утрата и для нашего театра, и для всей театральной Кубани, — говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил семье артистки телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы. Он заявил, что Макаревич была «яркой звездой» не только для своего региона, но и для всей страны, передаёт « Российская газета ».

Идея Григорьевна была легендарной актрисой. Её жизнь — пример профессионализма, служения любимому делу, — гласит телеграмма.

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