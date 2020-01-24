https://static.news.ru/photo/34480908-3ede-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор философских наук Эдуард Колчинский ушёл из жизни. Об этом сообщает Санкт-Петербургский филиал института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Автор порядка тысячи научных работ по философии и истории науки умер в возрасте 75 лет.

24 января 2020 года ушел из жизни Эдуард Израилевич Колчинский, — говорится в сообщении на сайте института.

Колчинский, родившийся 16 сентября 1944 года, на протяжении 10 лет с 1995 года был директором Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.

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