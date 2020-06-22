Умер артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров

https://static.news.ru/photo/9f03bec6-b49b-11ea-a7e3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Чубаров Фото: spb_muzcomedy/vk.com

Умер солист труппы Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров. Ему было 77 лет.

О смерти артиста сообщили представители театра в соцсетях 22 июня. Он скончался 20 июня.

Для многих в театре Виктор Ильич был добрым другом и хорошим товарищем. И утрату эту не восполнить, — говорится в сообщении.

Чубаров окончив в 1970 году Ленинградский государственный театральный институт, после чего вошёл в состав труппы ленинградского Театра музыкальной комедии. В 1990 году стал солистом труппы.

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