Умер артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров

Умер солист труппы Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров. Ему было 77 лет.
О смерти артиста сообщили представители театра в соцсетях 22 июня. Он скончался 20 июня.
Для многих в театре Виктор Ильич был добрым другом и хорошим товарищем. И утрату эту не восполнить, — говорится в сообщении.
Чубаров окончив в 1970 году Ленинградский государственный театральный институт, после чего вошёл в состав труппы ленинградского Театра музыкальной комедии. В 1990 году стал солистом труппы.
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