Театры начнут продавать билеты с 1 августа

https://static.news.ru/photo/d1442598-9bbd-11ea-8187-fa163e074e61_660.jpg Театр им.Ермоловой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театры возобновят продажу билетов на спектакли с 1 августа. Это предусмотрено планом Минкульта по выходу учреждений из режима самоограничения.

Первые спектакли запланированы на середину сентября, но это при условии, что ограничения не продлятся после 1 июня. Возобновление работы театров пройдёт в несколько этапов, пишут «Известия».

В период с 15 июня по 15 июля, когда у театров запланирован традиционный отпуск, пройдёт глобальная дезинфекция всех помещений. После этого начнутся репетиции.

Предусмотрена адресная работа театров с теми зрителями, которые не стали отказываться от билетов на отменённые постановки. Им дано право выбрать первыми даты посещения театров и места в зале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По словам чиновницы, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.