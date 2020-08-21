Театральную премию Tony Awards вручат дистанционно

https://static.news.ru/photo/f5e88c4a-e519-11ea-a233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отложенная на фоне пандемии коронавируса церемония вручения американской театральной премии Tony Awards в 2020 году будет проходить в виртуальном формате.

Сообщение об этом появилось на сайте оргкомитета премии. Согласно ему, подобный формат проведения церемонии будет применён впервые за 74 года существования премии.

Планировалось, что мероприятие пройдёт 7 июня в концертном зале Radio City Music Hall в центре Манхэттена, но в марте было принято решение перенести церемонию на неопределённый срок.

21 августа «Бродвейская лига», в которую входят более 700 театральных деятелей, и организация «Американское театральное крыло», являющиеся организаторами премии, приняли решение провести Tony Awards в виртуальном формате, передаёт ТАСС.

Несмотря на то что из-за непредвиденных событий сезон 2019–2020 годов получился урезанным, этот год принёс нам много выдающихся работ, которые нельзя оставлять без внимания, — говорится в сообщении.

При этом вопрос о том, как именно будут вручены медальоны Tony, остаётся нерешённым. Пока найден только «способ должным образом отметить заслуги наших артистов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что победитель международной Букеровской премии станет известен только в конце лета. Оглашение призёра пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.