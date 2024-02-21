Театр сатиры представит иронический мюзикл по мотивам рассказов О’Генри Театр сатиры представит иронический мюзикл «Дороги, которые нас выбирают»

Фото: Пресс-служба Московского академического театра сатиры

Московский академический театр сатиры представит иронический мюзикл «Дороги, которые нас выбирают» по мотивам рассказов О’Генри. В основу легли три произведения писателя: «Последний лист», «Русские соболя», «Фараон и хорал». Руководителем постановки выступил народный артист России Александр Ширвиндт.

В мюзикле сочетается красочное масштабное шоу и сольные партии. В постановке задействованы драматические артисты театра Игорь Лагутин, Юрий Нифонтов, Валерий Гурьев и Сергей Чурбаков. Действия мюзикла разворачиваются в США в начале XX века.

Благодаря подвижным декорациям и лестницам, заполняющим сцену, зрители вместе с героями смогут с легкостью перемещаться по улицам города, где происходят события постановки. Основными темами мюзикла стали надежда на счастье и вера в то, что выход можно найти из любой ситуации.

Московский академический театр сатиры ранее впервые после пожара открылся для зрителей. На основной сцене 2 февраля прошла комедия положений «Слишком женатый таксист».

До этого Театр сатиры показал свое прочтение пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу, которой в 2023 году исполнилось 110 лет. Премьера состоялась 21 января. Участие в спектакле приняли Алена Яковлева, Ангелина Стречина и Сергей Чонишвили. Режиссер и сценограф Виктор Крамер отметил, что в пьесе «отражены все жанры любви».