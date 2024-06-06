«Страшный удар»: Гергиев о стройке метро у Мариинского театра Гергиев: строительство метро нанесло страшный удар по Мариинскому театру

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Мариинский театр

Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на полях Петербургского международного экономического форума рассказал корреспонденту NEWS.ru, что строительство станции «Театральная» Лахтинско-Правобережной линии метрополитена нанесло страшный удар по Мариинскому театру. Он подчеркнул, что это один из двух главных театров страны, который никто не имеет права «покалечить».

К сожалению, сейчас очень трудно утверждать, что историческое здание Мариинского театра находится в великолепном состоянии. Это не так. С одной стороны давно назревал ремонт, но строительство метро нанесло очень страшный удар по состоянию театра. У России не много таких театров: их два. Мы можем строить новые, сотнями, пожалуйста, но их будет всегда два. И покалечить один из них никому не дозволяется, — подчеркнул Гергиев.

Он добавил, что роль Мариинского театра в искусстве велика. Поэтому нельзя просто смотреть, как будут сотрясаться и идти трещинами стены исторического здания, подчеркнул дирижер.

После начала СВО Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Поводом для этого стало отсутствие высказывания с осуждением спецоперации. Аналогичного требовала от него миланская «Ла Скала», где Гергиев ставил оперу «Пиковая дама» Петра Чайковского, но заявления также не последовало.