«Современник» представил посвященную Волчек 3D-выставку

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Галина Волчек

На сайте «Современника» стала доступна 3D-выставка, посвященная актрисе и основательнице театра Галине Волчек, которой в этом году исполнилось бы 90 лет. Экспозиция состоит из редких архивных кадров артистки, часть из которых до этого ни разу не публиковалась.

В стенах театра выставка заработала 1 октября. В этот день также был открыт 68-ой театральный сезон, который посвятили Волчек. 3D-тур является частью проекта проекта «Современник. Планета Волчек». Благодаря ему любой желающий может «пройтись» по «Современнику» и познакомиться с выставкой, узнав об истории создания и развития самого театра.

19 декабря Московский театр «Современник» отметил 90-летие своей основательницы Галины Волчек. Труппа поставила спектакль «Галя. Волшебная история» в память о бывшем художественном руководителе театра, а в фойе театра появилась выставка архивных фотографий режиссера. На специальный показ пришли друзья и коллеги Волчек, среди которых были Владимир Машков, Всеволод Шиловский, Ирина Апексимова и Леонид Ярмольник.

На могиле Волчек ранее поменяли памятник. Первый монумент актрисе на Новодевичьем кладбище появился в 2021 году, он был создан Георгием Франгуляном. Его работа не понравилась знакомым артистки.