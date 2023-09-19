На могиле Волчек установили новый памятник: фото с Новодевичьего кладбища Предыдущий монумент не нравился коллегам и знакомым художественного руководителя «Современника»

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

На могиле худрука «Современника» Галины Волчек поменяли памятник. Первый монумент актрисе и режиссеру на Новодевичьем кладбище появился в 2021 году, он был создан Георгием Франгуляном. Его работа не понравилась знакомым артистки.

В феврале 2023 года скульптуру убрали, но замену ей нашли не сразу. Новый памятник создал Олег Ершов после консультаций с Александром Боровским, театральным художником и сценографом. Монумент показывает образ Волчек, предположительно, за работой — она опирается на белое пустое кресло.

«У Галины Волчек на Новодевичьем кладбище новый памятник, слава тебе господи! После того ужаса, что поставили в первый раз, страшно было подходить к ее могиле — на тебя искоса смотрело что-то криворотое и непропорциональное, да еще и с родинками, которые Галина Борисовна терпеть не могла и от которых в итоге избавилась», — так отреагировал на появление монумента актер Станислав Садальский.

Как выглядит новый памятник Галине Волчек — в фотогалерее NEWS.ru.