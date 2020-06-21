Ширвиндт об уходе Добронравова из театра: он не может быть пришитым

https://static.news.ru/photo/40e05e86-b3cd-11ea-b120-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал увольнение народного артиста России Фёдора Добронравова.

У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может, — цитирует его РИА Новости.

По слова Ширвиндта, Добронравов будет «свободным художником». При этом он доиграет спектакли, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Об увольнении Добронравова из Театра сатиры, в котором он служил с 2003 горда, стало известно 20 июня. В пресс-службе театра пояснили, что артист ушёл по собственному желанию.

Как писал NEWS.ru, Добронравов объяснил своё решение усталостью. Актёр рассказал, что в настоящее время отдыхает на даче. У него есть определённые театральные планы, но говорить о них пока рано.

Помимо театра, Добронравов много работает в кино. На его счету свыше 100 ролей. Наибольшую популярность артисту принесло участие в сериале «Сваты». Кроме того, Добронравов запомнился телезрителям как участник развлекательных шоу «Большая разница», «Сам себе режиссёр», «Слава богу, ты пришёл!» и «6 кадров».