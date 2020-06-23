Роман Виктюк прокомментировал обвинения директора театра в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/248e5cfa-b545-11ea-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Роман Виктюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский режиссёр Роман Виктюк опроверг информацию об обвинении в адрес директора театра в изнасиловании.

Ранее в Telegram-канале «112» появилось сообщение о том, что в полицию обратилась секретарь театра Дарья Г. По её словам, всё случилось на съёмной квартире после того, как она выпила с Райковым. Женщина утверждает, что после того, как потеряла сознание, деятель культуры воспользовался ситуацией.

Это враньё! Я с ним разговаривал только что, никаких обвинений ему не предъявлено. Всё, — заявил Виктюк в разговоре с «Газетой.Ru».

Как писал NEWS.ru, американского актёра Энсела Элгорта обвинили в сексуальном насилии над 17-летней девушкой. Об этом рассказала сама жертва в Twitter.