Роман Виктюк прокомментировал обвинения директора театра в изнасиловании

Российский режиссёр Роман Виктюк опроверг информацию об обвинении в адрес директора театра в изнасиловании.
Ранее в Telegram-канале «112» появилось сообщение о том, что в полицию обратилась секретарь театра Дарья Г. По её словам, всё случилось на съёмной квартире после того, как она выпила с Райковым. Женщина утверждает, что после того, как потеряла сознание, деятель культуры воспользовался ситуацией.
Это враньё! Я с ним разговаривал только что, никаких обвинений ему не предъявлено. Всё, — заявил Виктюк в разговоре с «Газетой.Ru».
Как писал NEWS.ru, американского актёра Энсела Элгорта обвинили в сексуальном насилии над 17-летней девушкой. Об этом рассказала сама жертва в Twitter.