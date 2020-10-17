Основатель театра «Тень» Эпельбаум умер от осложнений после COVID-19

В Москве на 60-м году жизни скончался основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум. Он болел коронавирусной инфекцией.
Он умер сегодня днём. Он болел довольно тяжело. Это тот самый коронавирус. У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства, — цитирует ТАСС поэта Льва Рубинштейна.
В настоящий момент дата прощания и похорон неизвестна. О них будет сообщено позднее.
Эпельбаум закончил Московское Высшее художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова. Театр теней и кукол «Тень» был основан им и Майей Краснопольской в 1988 году. Деятель искусства был многократным лауреатом премии «Золотая маска».
NEWS.ru писал, что оперный певец Ильдар Абдразаков излечился от коронавирусной инфекции. Он заразился в начале сентября. Певец поблагодарил семью и друзей за поддержку во время болезни.