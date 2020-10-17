Основатель театра «Тень» Эпельбаум умер от осложнений после COVID-19

https://static.news.ru/photo/6e2cb722-1165-11eb-bb01-fa163e074e61_660.jpg Илья Эпельбаум Фото: facebook.com/ilya.epelbaum

В Москве на 60-м году жизни скончался основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум. Он болел коронавирусной инфекцией.

Он умер сегодня днём. Он болел довольно тяжело. Это тот самый коронавирус. У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства, — цитирует ТАСС поэта Льва Рубинштейна.

В настоящий момент дата прощания и похорон неизвестна. О них будет сообщено позднее.

Эпельбаум закончил Московское Высшее художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова. Театр теней и кукол «Тень» был основан им и Майей Краснопольской в 1988 году. Деятель искусства был многократным лауреатом премии «Золотая маска».

NEWS.ru писал, что оперный певец Ильдар Абдразаков излечился от коронавирусной инфекции. Он заразился в начале сентября. Певец поблагодарил семью и друзей за поддержку во время болезни.