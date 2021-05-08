Ольга Дроздова прокомментировала уход из «Современника»

https://static.news.ru/photo/717068f0-b15d-11eb-b10c-96000091f725_660.jpg Ольга Дроздова Фото: Игорь Иванко/АГН

На днях стало известно, что актриса театра и кино Ольга Дроздова ушла из профессии. Подробности рассказать она отказалась, при этом назвав в разговоре с «МК» свой бывший театр «Современник» «Соремеником».

Журналистам издания удалось созвониться с актрисой. Однако на просьбу прокомментировать свой уход из театра «Современник» Дроздова лишь кратко поправила : «Из Соременика!»

О том, что Дроздова решила бросить «Современник», в котором проработала более трёх десятилетий, сообщил накануне её супруг Дмитрий Певцов. Как рассказал актёр, прервать профессиональную деятельность Дроздова решила по личным причинам, а не из-за смены руководства театра или малой занятости. Он подчеркнул, что в приоритете у его 56-летней супруги всегда была его семья, а именно их общий сын Елисей. Певцов отметил, что гордится поступком жены. По словам актёра, это естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Проблемы ребёнка, особенно в переходный период, сейчас важнее всего.

Дроздова и Певцов поженились в 1994 году. Актриса смогла забеременеть только спустя 13 лет совместной жизни, когда ей было уже 42 года.