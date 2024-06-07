Новый худрук Театра сатиры высказался о бедственном положении актеров Худрук Герасимов заявил о планах вычислить «бедственных» актеров Театра сатиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Новый художественный руководитель Московского академического театра сатиры в разговоре с NEWS.ru заявил, что планирует изучить, насколько загружена труппа. Он утверждает, что многие артисты исполняют очень мало ролей и практически не выходят на сцену. Худрук планирует изучить актеров, которые «находятся в бедственном положении» и решить их судьбу.

Сегодня было много выступлений о том, что многие артисты очень мало играют, практически не выходят на сцену. Буду изучать, кто не играет, кто находится в бедственном положении, насколько едина эта труппа. Сегодня звучали разные голоса по этому поводу. Буду общаться с людьми, чтобы понимать, в каком направлении решать эти вопросы, — уточнил он.

Худрук также заявил, что Театр сатиры нуждается в перезагрузке. По его словам, необходимо вернуться к истокам — постановкам, сделавшими театр уникальным и сформировавшими выделяющийся среди других стиль. В этом сложностей не будет, считает Герасимов.

О назначении Герасимов в Театр сатиры стало известно из сообщения на портале правительства Москвы. Также отмечается, что новым директором «Современника» станет Владимир Машков, а Театр Романа Виктюка возглавил Константин Богомолов.