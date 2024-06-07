Новый худрук Театра сатиры Герасимов раскрыл, что нужно в нем изменить Худрук Герасимов: в Театре сатиры нужно сделать перезагрузку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Московский академический театр сатиры нуждается в перезагрузке, заявил в беседе с NEWS.ru новый художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов. По его словам, необходимо вернуться к истокам — постановкам, сделавшим театр уникальным и сформировавшим его выделяющийся среди других стиль. В этом сложностей не будет, заверил Герасимов.

В Театре сатиры, я считаю, нужно сделать перезагрузку и вернуться к истокам театра и постановкам, которые сделали его уникальным и сформировали такой стиль, что его не перепутаешь ни с каким другим театром, — объяснил он.

О назначении Герасимова в Театр сатиры стало известно из сообщения на портале правительства Москвы. Также отмечается, что новым директором «Современника» станет Владимир Машков, а Театр Романа Виктюка возглавит Константин Богомолов.

Ранее российский режиссер театра и кино Андрей Житинкин признался, что сомневается в способности Богомолова руководить сразу двумя учреждениями — театром на Малой Бронной и Театром Романа Виктюка. По мнению Житинкина, это просто невозможно. Руководство двумя театрами может привести к тому, что зрители увидят программу одного направления, утверждает он.