Новый худрук Театра сатиры раскрыл, что будет на Малой Ордынке Худрук Герасимов: репертуарная политика театра на Малой Ордынке не изменится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Репертуарная политика театра на Малой Ордынке не изменится, заявил NEWS.ru его художественный руководитель народный артист России Евгений Герасимов, назначенный также худруком Московского академического театра сатиры. По его словам, там сформирована хорошая команда, которая понимает, как развиваться и что делать дальше.

Считаю, что на Ордынке мы продолжим работу в рамках той же репертуарной политики, которая принесла успех за эти два года. У нас сформировалась очень хорошая команда, и мы понимаем, как мы будем развиваться и что нам дальше делать, — сказал Герасимов.

Худрук отмечает, что любит работать и не видит трудности в том, что будет отвечать за две площадки. По его словам, за два года работы в театре на Малой Ордынке он многому научился и смог выстроить продуктивную систему работы.

О назначении Герасимова худруком Театра сатиры ранее сообщили в правительстве Москвы. Аналогичную должность в Театре Романа Виктюка занял Константин Богомолов, а новым директором «Современника» стал Владимир Машков.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru оценил перестановки в ведущих театрах Москвы. По его словам, он рад всем кандидатурам на должности худруков, у которых есть силы, так как они молодые люди. Варшавер выразил надежду на правильность решения руководства города и заявил, что будет ждать успехов от этих замечательных руководителей.