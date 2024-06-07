Варшавер оценил перестановки в ведущих театрах Москвы Варшавер назвал Богомолова, Машкова и Герасимова замечательными руководителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил в беседе с NEWS.ru, что рад всем кандидатурам на должности худруков в театры Москвы. Он назвал режиссера Константина Богомолова, артиста Владимира Машкова и Евгения Герасимова замечательными руководителями.

Есть руководство города, которое решило, кого назначить на эти должности. Я только с радостью могу сказать, что все достойные кандидатуры, которые имеют право на то, что произошло, — отметил Варшавер.

Он подчеркнул, что у новых худруков есть силы, так как они молодые люди. Директор «Ленкома» выразил надежду на правильность решения руководства города и заявил, что будет ждать успехов от этих замечательных руководителей.

О назначении Машкова новым директором «Современника» ранее сообщило правительство Москвы. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры был назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев до этого сообщил, что культурные учреждения готовят большой проект, посвященный памяти композитора Игоря Стравинского. Он отметил, что Стравинский — значимая фигура в мире искусства и великий композитор, однако не все об этом знают.