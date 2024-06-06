Гергиев раскрыл планы ведущих театров России Гергиев: Большой и Мариинский театры готовят проект памяти Стравинского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой театр

Большой и Мариинский театры готовят большой проект, посвященный памяти композитора Игоря Стравинского, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума корреспонденту NEWS.ru генеральный директор учреждений Валерий Гергиев. Он отметил, что Стравинский — значимая фигура в мире искусства, однако не все об этом знают.

Сейчас впереди у нас проект, посвященный памяти Игоря Стравинского, и проект будет между Ораниенбаумом, это где-то час езды от Мариинского театра, и всеми залами Мариинского театра в Петербурге. Это великий русский композитор. Многие знают об этом, но далеко не все, — отметил дирижер.

Гергиев также выразил мнение, что строительство станции «Театральная» Лахтинско-Правобережной линии метрополитена нанесло страшный удар по Мариинскому театру. Он подчеркнул, что это один из двух главных театров страны, который никто не имеет право «покалечить».

Генеральный директор учреждения отметил, что в России можно построить хоть сотню новых театров, однако их в стране всегда будет два: Большой и Мариинский, а роль Мариинского театра в искусстве велика и неоспорима. Поэтому нельзя просто смотреть, как будут сотрясаться и идти трещинами стены исторического здания, констатировал дирижер.