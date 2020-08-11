МХТ им. Чехова объявил премьерный спектакль нового сезона

Московский художественный театр имени Чехова объявил о премьерном спектакле нового сезона, который начнётся 7 сентября. Им стало представление «Ювенильное море» по повести писателя Андрея Платонова.
Спектакль будет показан в инсценировке и постановке режиссёра Натальи Назаровой,
Платонов — очень остроумный автор, он наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза — это магический реализм. Словом, у нас получается временами страшная, временами весёлая и очень абсурдная сказка, — прокомментировала Платонова спектакль.
В постановке сыграют Алёна Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артём Волобуев и Юлия Чебакова.
Ранее московский театр «Гоголь-центр» открыл продажу билетов на спектакли нового сезона, который начнётся 6 сентября. Первым представлением будет благотворительная акция «Концерт врачам», на который билеты продаваться не будут, писал NEWS.ru.
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