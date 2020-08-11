МХТ им. Чехова объявил премьерный спектакль нового сезона

https://static.news.ru/photo/c9c681ea-dbd6-11ea-b423-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Московский художественный театр имени Чехова объявил о премьерном спектакле нового сезона, который начнётся 7 сентября. Им стало представление «Ювенильное море» по повести писателя Андрея Платонова.

Спектакль будет показан в инсценировке и постановке режиссёра Натальи Назаровой, сообщает ТАСС. Она отметила, что сценическое произведение рассказывает о том, как людей увлекают коллективные иллюзии и как они приводят к катастрофам.

Платонов — очень остроумный автор, он наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза — это магический реализм. Словом, у нас получается временами страшная, временами весёлая и очень абсурдная сказка, — прокомментировала Платонова спектакль.

В постановке сыграют Алёна Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артём Волобуев и Юлия Чебакова.

Ранее московский театр «Гоголь-центр» открыл продажу билетов на спектакли нового сезона, который начнётся 6 сентября. Первым представлением будет благотворительная акция «Концерт врачам», на который билеты продаваться не будут, писал NEWS.ru.