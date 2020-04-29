Мариинский театр покажет спектакль «Жизель» онлайн

https://static.news.ru/photo/b553b0c8-8ae8-11ea-bd4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariinsky.theatre/facebook.com

Государственный академический Мариинский театр проведёт трансляцию балета «Жизель» французского композитора Адольфа Адана. Главную роль исполняет прима Диана Вишнёва.

Показ представления состоится 30 апреля в 19:00 мск, сообщают «Экспресс Новости». Его можно посмотреть на платформе mariinsky.tv, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на стриминговом сервисе Okko. После окончания трансляции запись будет доступна в течение 24 часов.

«Жизель» будет представлена в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа. В постановке также приняли участие Матье Ганьо. Игорь Колб и Екатерина Петрова.

Как писал NEWS.ru, оперный театр «Ла Скала» в Милане готовится к открытию в сентябре. О точной дате станет известно позже.