Мариинский театр покажет спектакль «Жизель» онлайн

Государственный академический Мариинский театр проведёт трансляцию балета «Жизель» французского композитора Адольфа Адана. Главную роль исполняет прима Диана Вишнёва.
Показ представления состоится 30 апреля в 19:00 мск,
«Жизель» будет представлена в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа. В постановке также приняли участие Матье Ганьо. Игорь Колб и Екатерина Петрова.
Как писал NEWS.ru, оперный театр «Ла Скала» в Милане готовится к открытию в сентябре. О точной дате станет известно позже.
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