Лолита Милявская стала театральной актрисой

https://static.news.ru/photo/ac0d6f74-75b4-11eb-a27f-96000091f725_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская готовится к дебюту на театральной сцене. Она сыграет невесту в постановке Юрия Грымова «Женитьба».

Премьера состоится в московском театре «Модерн» 24 и 25 февраля. Спектакль объединит сразу три пьесы — это «Предложение» Антона Чехова, «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского и «Женитьба» Николая Гоголя. Сюжет, как и в оригинальных произведениях построен вокруг смотрин женихов. Однако режиссёр изменил окружающий героев мир, переместив действие происходит на крышу дома, где атмосферу будет создавать заброшенный символ серпа и молота.

Чтобы предстать перед общественностью в новом амплуа, Милявская на полтора месяца ушла с головой в ежедневные репетиции, которые длились по шесть часов. По её словам, организм взбунтовался. Но не из-за нагрузок, а из-за панических атак перед предстоящим выходом на сцену.

Сумка похожа на большую аптечку, где все виды успокоительных капель. Не могу сама справиться, сердце бешено колотится, — приводит слова певицы StarHit.

Впрочем, есть и положительный эффект: из-за волнения Милявская ещё больше похудела.

Театральная труппа, по словам новоявленной актрисы, приняла её тепло и почти душевно. Более того, глядя на энтузиазм коллеги по сцене, другие звёзды эстрады тоже задумались о том, чтобы попробовать себя в качестве драматических актёров.

Пьесу, в которой играет Милявская, планируют показывать зрителям два-три раза в месяц. Причём, комфортную среду посетителям театра создают сами актёры. Как писал NEWS.ru, на днях они собственноручно очистили территорию от огромных сугробов.