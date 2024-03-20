Лиепа резко высказался об «отмене» русской культуры на Западе Артист балета Лиепа назвал глупостью «отмену» русской культуры за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрис Лиепа

«Отмена» русской культуры на Западе невозможна и бесполезна, мировые театры не могут игнорировать русское искусство, заявил народный артист Андрис Лиепа на встрече со студентами и преподавателями Президентской академии. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, этим запретом руководство западных стран обедняет свою культуру, не понимая того.

Глупость, это невозможно отменить. Отмените тогда «Щелкунчика» или «Лебединое озеро», «Пиковую даму». Итальянцы возникали и все равно Ла Скала открыл сезон «Борисом Годуновым». В Америке невозможно отменить «Щелкунчик»: все балетные труппы живут на то, что они делают 20 «Щелкунчиков» каждый год, — сказал Лиепа.

Народный артист добавил, что даже в советское время, когда у нашей страны были напряженные отношения с западными государствами, это не касалось спортсменов и артистов. Он напомнил, что те могли показать свои достижения в Париже, Нью-Йорке и других городах мира.

Это сближает, но они боятся этого сближения, — сказал Лиепа.

Народный артист РФ рассказал, что этот процесс имеет и обратную сторону: ведущие российские театры стали меньше гастролировать за рубежом, зато они поехали в регионы. Так, совсем недавно артисты Большого и Мариинского театров под руководством Валерия Гергиева выступили в Тихвине на день рождения Римского-Корскова.

Ранее Андрис Лиепа назвал Анастасию Волочкову замечательной балериной, вспомнив, как репетировал с ней, когда она только поступила в Мариинский театр, и как танцевал с ней «Лебединое озеро». При этом то, что Волочкова делает сейчас, артист коротко охарактеризовал как «что выросло, то выросло».