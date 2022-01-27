«Лановой и Купченко могли отметить золотую свадьбу, он ровно год не дожил»

Ольга Коротина-Гессе, невестка народного артиста СССР Василия Ланового (1934–2021), который ушёл из жизни год назад 28 января, поведала NEWS.ru о самочувствии вдовы актёра народной артистки РСФСР Ирины Купченко, раскрыла семейные тайны, рассказала о готовящихся мероприятиях памяти Ланового и поделилась воспоминаниями о том, каким звезда фильмов «Алые паруса» и «Офицеры» был в кругу родных и близких.

Купченко влюбилась в Ланового в 13 лет, пообещала вырасти и выйти замуж

— Василий Лановой и Ирина Купченко всегда считались одной из самых закрытых пар. Вы много лет были замужем за их сыном Сергеем (умер от остановки сердца в 2013 году) и продолжаете общаться с Ириной Петровной сейчас. Какие Лановой и Купченко вне экрана и сцены?

— Ирина Петровна и Василий Семёнович поженились в 1972 году. То есть в 2022 году они могли бы отметить золотую свадьбу. Если спросите, в чём состоял их семейный секрет, отвечу не задумываясь: в уважении друг к другу. Без взаимных упрёков и претензий, живут театром, обсуждают литературу — совершенно другой мир: искусства, поэзии. Вне времени и вне пространства.

Актёры Василий Лановой и Ирина Купченко во время сбора труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, 05.09.2013 Владимир Федоренко/РИА Новости

Ирина Петровна как-то призналась мне, что, как многие советские девочки, влюбилась в Ланового после премьеры фильма «Алые паруса», где он сыграл отважного капитана Грея. «Я сказала себе — вот вырасту и выйду замуж за этого прекрасного молодого человека!» — рассказала мне Ирина Петровна.

«Алые паруса» вышли на экраны, напомню, в 1961 году. Ирочке Купченко на тот момент было 13 лет. Знаю, что, поженившись, Василий Семёнович и Ирина Петровна дали друг другу клятву никогда не рассказывать публично о событиях своей частной жизни. Именно поэтому вы нигде в прессе не найдёте их откровений.

Ирина Петровна для меня является примером стойкости духа. Её непубличность, недопущение в свой мир людей, которые и не должны находиться в личном пространстве, вызывают почтение и восхищение.

Как Лановой с царственной осанкой толкал заглохший автомобиль

— Близкие знакомые Василия Семёновича отмечают его блестящее чувство юмора и эрудицию. Он был смешливым?

— Василий Семёнович мог быть очень разным — и трогательным, и очень жёстким, прямолинейным. Смеялся над анекдотами и шутками и не сдерживал слёзы, когда заходила речь о Великой Отечественной войне, о военной хронике, о подвигах советских солдат. Очень важным понятием для него являлся патриотизм как любовь к Родине.

Василий Лановой и Ирина Купченко с невесткой Ольгой Коротиной-Гессе личный архив Ольги Коротиной-Гессе

Мы с Сергеем жили в Санкт-Петербурге. Василий Семёнович довольно часто приезжал туда с творческими выступлениями, и мы втроём отправлялись гулять по Невскому проспекту. Народный артист СССР довольно громко читал нам стихи своего любимого Пушкина. Прохожие, услышав голос Ланового, сначала замирали, а потом, убедившись, что это именно Лановой, начинали аплодировать.

В один из таких вечеров мы ехали на нашем автомобиле. За рулём была я, и вдруг мотор посреди дороги заглох.

Предстояло дотолкать машину хотя бы до обочины. Что делает народный артист Лановой? Он выходит из авто и... начинает толкать авто! С тем же величественным выражением лица и царственной осанкой, с какими пять минут назад читал нам Пушкина.

Серёжа, выскочив из машины следом за отцом, пытался протестовать: «Папа, подожди, дай я!» Но попробуй останови Ланового!

Дорожное движение вокруг нас замедлилось, водители других автомобилей, узнав любимца миллионов, открывали окна и спрашивали, какая нужна помощь. Василий Семёнович, продолжая толкать заглохший автомобиль, с достоинством отвечал: «Спасибо, мы сами!»

«Терпеть не мог безграмотности»

— Ещё одна история случилась, когда мы с Серёжей ездили по делам на частную конюшню в окрестностях Питера, — продолжает рассказ Ольга Коротина-Гессе. — Лановой-младший никогда прежде не сидел в седле и захотел попробовать. Однако лошадь ему попалась норовистая и скинула. Упал неудачно, сильно разбил голову, зашивали в травмпункте.

Василий Семёнович при встрече заметил шрамики на лбу сына. Пришлось признаться в падении.

«Ты меня опозорил! — шутливо отчитал сына Лановой. — Я в седле безупречен: в кино в конных сценах снимался всегда сам, без дублёра. А ты своим „нижним этажом“ вылетел из седла! Какой позор! Как можно упасть с лошади? Значит, ты к ней непочтительно отнёсся!»

Звучало не обидно, а весело, хохотали втроём, а громче всех смеялся «раненый» Серёжа.

Народный артист СССР Василий Лановой с сыном Сергеем личный архив Ольги Коротиной-Гессе

А однажды Василий Семёнович привёз нам в Питер из Москвы огромную тыкву. Уж не знаю, как дотащил. Вручая чудо огородничества, заметил: «Говорят, чтобы хорошенько узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. Я предлагаю съесть пуд тыквы». С того момента мы с Серёжей часто дома шутили о «пуде тыквы», который успели съесть за время нашей совместной жизни.

Василий Семёнович терпеть не мог проявления безграмотности. Однажды, будучи в гостях (в квартире на Старом Арбате, где жил Василий Лановой и живёт Ирина Купченко. — NEWS.ru), я предложила: «Темновато, давайте вклЮчим лампу».

«Не вклЮчим, а включИм! — возмущённо поправил народный артист. — Девочка моя, нужно правильно ставить ударения!»

Он прав. На родном языке следует говорить грамотно. По-отечески наставлял нас с Серёжей: «Учите стихи! Они развивают память и тренируют ум! К следующей нашей встрече жду от вас выученных стихов Пушкина!»

«Купченко и сейчас не расстаётся с портретом умершего сына»

— Что помогло Василию Семёновичу пережить смерть Сергея в 2013 году?

— Уход Серёжи стал незаживающей раной для всей семьи.

Примерно год спустя Василий Семёнович признался мне: «Иду к театру и каждый раз вижу спину Серёжи впереди, пытаюсь его окликнуть, ускоряю шаг и тут же вспоминаю, что Серёжи больше нет. Смотрю вперёд — и Серёжина спина буквально растворяется передо мной в воздухе. Не знаю, что и думать».

Ирина Петровна говорила, что время от времени отчётливо слышит голос сына. Она и сейчас не расстаётся с портретом Серёжи, молится за него.

Примерно три года назад в квартире Василия Семёновича и Ирины Петровны на Арбате произошла почти мистическая история. У них жил йоркширский терьер по кличке Шержик. Его родителям когда-то подарил Серёжа. Однажды вечером, когда Ирина Петровна и Василий Семёнович сидели в гостиной, йорк начал кружиться вокруг них и истошно орать. Выбегал в коридор и возвращался обратно в гостиную, потом снова бежал в коридор и снова возвращался. Ирина Петровна попыталась поймать его, чтобы успокоить, но тут Шержик с визгом бросился из коридора на кухню.

Зайдя на кухню, Ирина Петровна увидела тлеющую обивку стула около газовой плиты. Потушила. Не зайди она на кухню, случился бы пожар. Выходит, подаренная сыном собака спасла квартиру и, возможно, жизнь родителям.

Шержик ушёл из жизни за несколько месяцев до смерти Василия Семёновича.

Когда поставят памятник на могиле Ланового

— Василий Семёнович сильно сдал в последние месяцы жизни?

— Он вдруг стал заметно волноваться перед каждым выходом на сцену. Резко поднималось давление, он даже пошатывался. Но отказывался относиться к этому серьёзно, вслух самовнушая: «Надо верить, что давление снизится, я его силой мысли своей снижу!»

Он почти искренне верил в «силу мысли». Но самое главное, оберегал Ирину Петровну от переживаний о его состоянии. Играл в театре он по-прежнему на разрыв. В финале выходил на поклон под грохот аплодисментов и крики зала «Браво!».

— После смерти Василия Семёновича его друг-композитор Вячеслав Моцардо публично обвинил в смерти Ланового устроителей его творческих вечеров. Народного артиста якобы «заставляли выступать» в пандемию, и на одной из площадок он и заразился коронавирусом.

— Заставить Ланового сделать что-либо против его воли — это нонсенс.

Василий Семёнович был Артистом с большой буквы. Он не мог без концертов и без своего зрителя. Сцена была его жизнью. Потому ездил — без давления с чьей-либо стороны. И продолжал бы выступать дальше, если бы не заболел.

В больничной палате он не терял присутствия духа, даже пел. И обещал Ирине Петровне, что его вот-вот выпишут.

Уже было пошёл на поправку, но организм не справился.

— Для Ирины Петровны год после смерти мужа наверняка был очень тяжёлым. Как она сейчас себя чувствует?

— Конечно, ей тяжело. Ирина Петровна очень сильно плакала возле гроба мужа, повторяла: «Оля, всё это как в кино. Кажется, сейчас раздастся команда режиссёра „Стоп, снято!“».

Вдова актёра Василия Ланового Ирина Купченко (в центре) во время церемонии прощания с актёром Василием Лановым в театре имени Вахтангова. Василий Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом Сергей Фадеичев/ТАСС

Сейчас она много ходит пешком, репетирует, играет в спектаклях. Справиться с потерями ей помогают вера в Бога и сильный характер, понимание того, что ситуацию никак не изменить. Спасает работа — театр имени Вахтангова. Ирина Петровна востребована, задействована в спектаклях, любима зрителями. Театр — огромная часть её жизни. Такое же глобальное место театр занимал и в жизни Василия Семёновича.

— Планируется ли вечер памяти Ланового? И когда будет установлен памятник на его могиле на Новодевичьем кладбище?

— Насколько мне известно, скоро состоится конкурс чтецов «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового. Ирина Петровна принимает активное участие в подготовке конкурса и является председателем жюри. Будут звучать стихи и проза о Родине, о жизни, о доброте — то, что было важно для Василия Семёновича. Будут и другие мероприятия: выставка фотографий Ланового в театре имени Вахтангова, вечер памяти.

Надгробием занимаются Ирина Петровна и старший сын Александр. По моей информации, монумент будет установлен чуть позже, когда немного потеплеет.