Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

https://static.news.ru/photo/ef9cca06-c5d2-11ea-a4a2-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр Гоша Куценко — в обновлённой версии спектакля Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» на сцене МХАТа имени Горького. Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.

Спектакль основан на одноимённом сериале шведского режиссёра Ингмара Бергмана, который выходил с 1973 года, напоминает РИА Новости.

Сериал Бергмана рассказывает о супружеской паре, союз которой кажется идеальным. Всё меняется после того, как становится известно об измене одного из партнёров. Последняя картина Бергмана «Сарабанда», вышедшая в 2003 году, продолжила историю персонажей.

Александр Домогаров в марте покинул МХАТ имени Горького, назвав его лжетеатром. Он заявил, что разорвал отношения с администрацией учреждения.

Как писал NEWS.ru, телеканал HBO запустил в производство мини-сериал, основанный на проекте «Сцены из супружеской жизни». Главные роли исполнят Мишель Уильямс и Оскар Айзек.