Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Российский актёр Гоша Куценко — в обновлённой версии спектакля Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» на сцене МХАТа имени Горького. Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
Спектакль основан на одноимённом сериале шведского режиссёра Ингмара Бергмана, который выходил с 1973 года,
Сериал Бергмана рассказывает о супружеской паре, союз которой кажется идеальным. Всё меняется после того, как становится известно об измене одного из партнёров. Последняя картина Бергмана «Сарабанда», вышедшая в 2003 году, продолжила историю персонажей.
Александр Домогаров в марте покинул МХАТ имени Горького, назвав его лжетеатром. Он заявил, что разорвал отношения с администрацией учреждения.
Как писал NEWS.ru, телеканал HBO запустил в производство мини-сериал, основанный на проекте «Сцены из супружеской жизни». Главные роли исполнят Мишель Уильямс и Оскар Айзек.
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