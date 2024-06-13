«Как Серебренников»: звезда «Глухаря» объяснила свое увольнение из «Шалома» Актриса Тарасова заявила, что ушла из театра «Шалом» после смены руководства

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Виктория Тарасова

Российская актриса театра и кино Виктория Тарасова, получившая наибольшую известность благодаря роли подполковника милиции Ирины Зиминой в сериале «Глухарь», призналась, что решила уйти из московского театра «Шалом» после смены руководства. В эксклюзивном интервью для NEWS в рамках 11-го Забайкальского международного кинофестиваля она отметила, что новый худрук так же, как и режиссер Кирилл Серебренников, «тащит» на сцену «полуголые» спектакли.

Тарасова отметила, что юридически все еще служит в театре, но фактически уже там не работает. Как рассказала актриса, при прежнем художественном руководителе Александре Левенбуке в театре сложилась дружная творческая команда, с которой она объездила весь мир. В частности, артистка напомнила, что играла главную роль в спектакле «Моя кошерная леди».

После ухода Левенбука многое в театре поменялось. Пришло новое руководство со своим художественным материалом. Многое для меня неприемлемо. Почти как Серебренников тащил свои «модные» спектакли полуголые, про члены, всю эту пошлость. Это искусство за гранью, я считаю, — поделилась она мнением.

Тарасова подчеркнула, что для постановки такого рода материала худрукам следует создавать свои коммерческие театры. Но использование бюджетных средств в таком ключе она считает неприемлемым.

В государственном учреждении не имеете права ставить пошлятину. Моя мама, режиссер старой школы, говорит: «Государство платит не за то, чтобы зрители смотрели вот это вот…» Я с ней согласна на сто процентов, — подчеркнула она.

Артистка призналась, что полностью поддерживает цензуру в театре. По ее словам, государство должно контролировать все сферы деятельности человека, в том числе культуру.

Просто до культуры, мне кажется, пока не доходят руки. А уже пора бы, — добавила Тарасова.

Тарасова также рассказала о «перевоспитании» коллеги Павла Деревянко во время поездки по Донбассу. В интервью для NEWS.ru на полях 11-го Забайкальского международного кинофестиваля она отметила, что у артиста «на многое открываются глаза».