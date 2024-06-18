Хабенский оценил назначения Машкова и Богомолова на новые должности Хабенский: Машков и Богомолов справятся с новыми должностями худруков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Константин Хабенский

Владимир Машков и Константин Богомолов справятся с новыми должностями, считает худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Как он отметил в беседе с KP.RU, тот, кто поручил такое назначение, считает это правильным.

То, что людям доверили еще одно сценическое пространство. Кто это сделал, значит считает это правильным. Справятся, обязательно, — поделился артист.

Хабенский отметил, что поддерживает это решение и своих коллег. Он добавил, что в его театре тоже все хорошо, недавно труппа вернулась с японских гастролей. Они привезли четыре спектакля в Токио.

Все билеты были раскуплены. Планируем гастроли в следующем году, — заключил худрук.

Ранее режиссер Евгений Писарев заявил, что результативность новых театральных назначений покажет время. Он отметил, что не стоит составлять каких-то прогнозов, а следует руководствоваться известной фразой: «Поживем — увидим».

До этого стало известно, что новым директором «Современника» стал Владимир Машков. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры был назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. Помимо этого властями Москвы было принято решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом».