Евгений Писарев одной фразой описал театральные назначения в России Режиссер Писарев не стал прогнозировать будущее театров после смены руководства

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Евгений Писарев

Режиссер Евгений Писарев на московской премии «Хрустальная Турандот» заявил, что результативность новых театральных назначений покажет время. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru, он отметил, что не стоит составлять каких-то прогнозов, а следует руководствоваться известной фразой: «Поживем — увидим».

Я бы все это охарактеризовал одним простым русским выражением: поживем — увидим. Потому что прогнозировать что-либо невозможно. Бывает, что в одном месте у человека что-то получается, а приходит он в другое — и не получается. И не человек виноват, не место виновато. Что-то еще должно сойтись. Все люди достойные, которых назначили. Другое дело, получится ли у них, сложится ли с труппой... Каждая труппа, каждый коллектив — это своя атмосфера, свои традиции. Так что посмотрим, — сказал Писарев.

7 июня стало известно о нескольких кадровых перестановках в московских театрах. Так, народный артист РФ Владимир Машков стал новым директором «Современника». При этом он сохранит свою текущую должность в Московском театре Олега Табакова.

Состав дирекции Театра Романа Виктюка пополнит Константин Богомолов. Он займет пост художественного руководителя под началом Александра Смертина. При этом Богомолов, как и Машков, сохранит и другую должность, а именно художественного руководителя Театра на Малой Бронной, которую занимает с 2019 года.

Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет народный артист России Евгений Герасимов. Вместе с тем он сохранит эту должность в Театре на Малой Ордынке.