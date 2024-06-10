Режиссер Евгений Писарев на московской премии «Хрустальная Турандот» заявил, что результативность новых театральных назначений покажет время. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru, он отметил, что не стоит составлять каких-то прогнозов, а следует руководствоваться известной фразой: «Поживем — увидим».
Я бы все это охарактеризовал одним простым русским выражением: поживем — увидим. Потому что прогнозировать что-либо невозможно. Бывает, что в одном месте у человека что-то получается, а приходит он в другое — и не получается. И не человек виноват, не место виновато. Что-то еще должно сойтись. Все люди достойные, которых назначили. Другое дело, получится ли у них, сложится ли с труппой... Каждая труппа, каждый коллектив — это своя атмосфера, свои традиции. Так что посмотрим, — сказал Писарев.
7 июня стало известно о нескольких кадровых перестановках в московских театрах. Так, народный артист РФ Владимир Машков стал новым директором «Современника». При этом он сохранит свою текущую должность в Московском театре Олега Табакова.
Состав дирекции Театра Романа Виктюка пополнит Константин Богомолов. Он займет пост художественного руководителя под началом Александра Смертина. При этом Богомолов, как и Машков, сохранит и другую должность, а именно художественного руководителя Театра на Малой Бронной, которую занимает с 2019 года.
Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет народный артист России Евгений Герасимов. Вместе с тем он сохранит эту должность в Театре на Малой Ордынке.