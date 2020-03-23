https://static.news.ru/photo/2788bfa6-6d09-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гоголь-Центр / Gogol-Center/facebook.com

Московский театр «Гоголь-центр» объявил о запуске проекта «Гоголь-Online», в рамках которого будут показаны архивные записи. Они станут доступны с 25 марта.

С анонсом выступил руководитель театра, режиссёр Кирилл Серебренников. Он рассказал, что зрители смогут посмотреть спектакли, постановки зарубежных театров, концерты, квартирники и интервью с актёрами.

Если по понятным причинам вы не можете прийти к нам в театр, то «Гоголь-центр» будет приходить достаточно регулярно к вам домой, — сказал Серебренников.

Онлайн-трансляции будут доступны на таких площадках, как YouTube, Instagram, Facebook и на сайте Gogolcenter.com. Первая состоится 25 марта в 19:00 мск. Это будет концерт-посвящение «Наша Алла».

Как писал NEWS.ru, Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.