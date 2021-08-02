Глафира Тарханова ушла из театра после 20 лет работы

Российская актриса Глафира Тарханова уволилась из театра, в котором прослужила 20 лет. Из «Сатирикона» актриса ушла тихо и без скандалов, поблагодарив педагогов и коллег за сотрудничество. О своём решении она рассказала в Instagram.

Я благодарна всем и каждому! Особенно моему главному педагогу Константину Аркадьевичу Райкину: за веру в меня, за возможности и за чуткое отношение! Четыре моих декрета — это рекорд в театре «Сатирикон». Спасибо за терпение! — написала она.

Тарханова добавила, что уже ждёт новых предложений и не планирует засиживаться без дела. Актриса подчеркнула: уход из театра не означает конец актёрской карьеры. Сейчас она «в ожидании какого-то особенного творчества».

37-летняя актриса воспитывает четверых детей от актёра Алексея Фадеева. В семье все мальчики — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Актриса, известная по фильмам «Синичка», «Любовники» и другим, уже 14 лет живёт в браке с коллегой. Фадеев — актёр Малого театра.

Несмотря на такое количество наследников, Тарханова много работает. В частности, в прошлом году она снялась в трёх сериалах и одном фильме. При этом она не исключает, что может стать мамой и в пятый раз.

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