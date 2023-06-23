«Фиговый артист»: Юшкевич раскритиковал уехавшего Анатолия Белого Актер театра «Современник» Юшкевич раскритиковал уехавшего Анатолия Белого

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Актёр Анатолий Белый

Игравший в МХТ имени А.П. Чехова Анатолий Белый был «фиговым» артистом, поэтому с его отъездом эстрада ничего не потеряла, таким мнением с NEWS.ru поделился заслуженный артист России, актер театра «Современник» Сергей Юшкевич. По его словам, таким людям не место на сцене, а Белый находился на ней только потому, что состоял в «либеральной тусовке».

Белый такой «чудный» артист, слава богу, что он в Израиле. Пусть там и остается, не место ему в Камергерском. С моей точки зрения, очень плохой театральный артист. В кино еще неплохо смотрелся — а в театре фиговый, на слабую троечку. Просто состоял в либеральной тусовке, и его поддерживали. Театр с его отъездом ничего не потерял, — сказал Юшкевич.

Он признался, что считает предателями тех, кто уехал из страны и оставил площадки, на которых играл. По словам Юшкевича, весь репертуар «посыпался» во многих театрах с отъездами артистов, и в плане репетиций и вводов начался «армагеддон».

Ранее народный артист обвинил актера Сергея Гармаша в бегстве из театра. По его мнению, коллега по цеху должен был отстаивать позиции театра перед новым художественным руководителем Виктором Рыжаковым.