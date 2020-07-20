Фестиваль «Золотая маска» вернётся к работе

https://static.news.ru/photo/247eed56-ca9e-11ea-ae9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театральный фестиваль «Золотая маска» объявил о возвращении к работе. Первые показы намечены уже на конец июля и август.

Организаторы также составили расписание на сентябрь, сообщает РИА Новости. Мероприятие пройдёт в 26-й раз.

Спектакли, показ которых в Москве невозможен по организационным причинам, будут представлены жюри на сценах театров, ответственных за постановку. Афиша фестиваля и информация о начале продажи билетов появится на сайте «Золотой маски» ближе к началу.

Важно сейчас, когда карантинные меры снимаются, осторожно, с соблюдением всех необходимых ограничений, но всё же приступить к работе, — заявила генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина.

В марте фестиваль начал показ спектаклей в режиме онлайн. Организаторы решили сменить привычный формат мероприятия из-за карантина, писал NEWS.ru.