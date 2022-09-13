Алферова, Галибин, Веденеева, Миронов открыли театральный сезон в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Евгений Миронов

Театр «Школа современной пьесы» открыл новый, 34-й сезон. В Театре Наций в этот же день также озвучили творческие планы.

В ШСП служит народная артистка России Ирина Алферова, чья красота после премьеры известного фильма про мушкетеров режиссера Юнгвальда-Хилькевича (1934–2015) — Ирина Алферова играла Констанцию — покорила сердца сотен тысяч мужчин Советского Союза. Ирина Алферова и сейчас прекрасно выглядит. Артисткой этого же театра является «тетя Таня» Татьяна Веденеева — в прошлом ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!», а ныне заслуженная артистка России.

В спектаклях ШСП можно видеть народного артиста России Александра Галибина, который также с недавних пор снимает интересное кино как режиссер. И многих других звезд кино и сцены.

В Школе современной пьесы в новом сезоне новый художественный руководитель — Дмитрий Астрахан. Его назначили вместо основателя театра Иосифа Райхельгауза. На сборе труппы новый худрук отметил, что намерен сохранить концепцию театра, ориентированную на современную драматургию.

Но предупредил, что репертуар расширится мировой классикой, а также пьесами современных зарубежных авторов.

В этот же день открылся сезон и в Театре Наций, которым руководит народный артист России Евгений Миронов. Он также поделился планами на новый сезон, который обещает быть творчески насыщенным.