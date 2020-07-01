Актриса Сотириади попросила суд вернуть ей работу в Театре на Таганке

Российская актриса и режиссёр Рената Сотириади выступила с требованием восстановить её на работе в Театре на Таганке. Она подала соответствующий иск в Таганский районный суд.
Конфликт Сотириади с учреждением начался в 2014 году, когда она занимала должность директора Малой сцены,
Иск Сотириади к ГБУК «Московский театр на Таганке» с требованием о восстановлении её на работе зарегистрирован, его рассмотрение назначено на 6 июля, — рассказали в суде.
В 2017 году был отклонён её первый иск, после чего артистка подала апелляцию.
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