Актриса Сотириади попросила суд вернуть ей работу в Театре на Таганке

https://static.news.ru/photo/24467b86-bc40-11ea-aeb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Российская актриса и режиссёр Рената Сотириади выступила с требованием восстановить её на работе в Театре на Таганке. Она подала соответствующий иск в Таганский районный суд.

Конфликт Сотириади с учреждением начался в 2014 году, когда она занимала должность директора Малой сцены, напоминает ТАСС. В интервью газете «Культура» она раскритиковала изменения, которые произошли после смерти директора театра Юрия Любимова. После этого артистку уволили, и она перешла в Московский Художественный академический театр им. М. Горького​.

Иск Сотириади к ГБУК «Московский театр на Таганке» с требованием о восстановлении её на работе зарегистрирован, его рассмотрение назначено на 6 июля, — рассказали в суде.

В 2017 году был отклонён её первый иск, после чего артистка подала апелляцию.

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