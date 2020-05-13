На Дробыша и Самбурскую подали в суд за кражу стихотворения

Поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую за кражу стихотворения. Речь идёт о произведении «Мечты».
По словам Рыбачук, в песне Настасьи Самбурской под названием «Старая» используется текст из её стихотворения, сообщает Telegram-канал Mash. Сумма иска о нарушении авторских прав составляет 1,5 млн рублей.
Записью трека занимался продюсерский центр Дробыша.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Шон Картер, известный как рэпер Jay-Z, решил судиться с блогером за deepfake-ролик, в котором звучит его голос. Иск подала компания исполнителя Roc Nation.
Добавьте наши новости в избранные источники