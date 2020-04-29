Jay Z решил подать в суд на блогера за deepfake

https://static.news.ru/photo/367ba2ba-8afc-11ea-83c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/shawn_carter_official

Американский музыкант Шон Картер, известный как рэпер Jay-Z, решил судиться с блогером за deepfake-ролик, в котором звучит его голос. Иск подала компания исполнителя Roc Nation.

Речь идёт о публикации на YouTube-канале Vocal Synthesis, в которой рэпер читает монолог «Быть или не быть» из пьесы «Гамлет» британского драматурга Уильяма Шекспира, передаёт NME. По мнению истца, автор ролика таким образом нарушил права артиста на интеллектуальную собственность.

Создатель ролика в ответ заявил, что не имел никакого злого умысла, и он очень разочарован, что Jay-Z и Roc Nation «решили наехать на мелкого ютюбера».

Ранее Jay-Z объяснил, почему он и его жена, певица Бейонсе, не встали, когда заиграл гимн США во время Супербоула. По его словам, случившееся не было политическим высказыванием, писал NEWS.ru.