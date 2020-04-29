Jay Z решил подать в суд на блогера за deepfake

Американский музыкант Шон Картер, известный как рэпер Jay-Z, решил судиться с блогером за deepfake-ролик, в котором звучит его голос. Иск подала компания исполнителя Roc Nation.
Речь идёт о публикации на YouTube-канале Vocal Synthesis, в которой рэпер читает монолог «Быть или не быть» из пьесы «Гамлет» британского драматурга Уильяма Шекспира,
Создатель ролика в ответ заявил, что не имел никакого злого умысла, и он очень разочарован, что Jay-Z и Roc Nation «решили наехать на мелкого ютюбера».
Ранее Jay-Z объяснил, почему он и его жена, певица Бейонсе, не встали, когда заиграл гимн США во время Супербоула. По его словам, случившееся не было политическим высказыванием, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен