Актриса Богарт назвала роль, которую Богачев считал для себя знаковой Актриса Богарт: Геннадий Богачев считал самой знаковой для себя роль Петра I

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Геннадий Богачев в спектакле по последней пьесе Григория Горина «Шут Балакирев» показал Драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской

Умерший народный артист России Геннадий Богачев считал самой знаковой для себя роль Петра I в пьесе Григория Горина «Шут Балакирев», рассказала NEWS.ru актриса театра и кино, племянница актера Алиса Богарт. Она уточнила, что артист также был комиком, хотя петербургская публика недооценила эту грань его таланта.

Геннадий Петрович — невероятно одаренный актер, я его обожала и являюсь преемницей его дара. Как мне кажется, роль Петра I была самая знаковая для него. Он также был и комиком, правда, немного недооцененным в Питере. Просто питерская публика не умеет так смеяться, как московская, — рассказала Алиса Богарт.

Актриса добавила, что Богачев перед смертью сильно болел, однако подготовиться к потере близкого человека его семье не удалось.

Актер известен кинозрителям по картинам «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Отпуск в сентябре». Он также был известным актером дубляжа, озвучивая роли Ричарда Гира, Роберта Де Ниро и Мела Гибсона.

9 апреля стало известно о смерти в Санкт-Петербурге актера Вадима Волкова. Он скончался на 60-м году жизни, причина смерти не названа. Артист снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Литейный, 4».